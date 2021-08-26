https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.
26 Ağustos 2021 15:28
+Aa- Yazdır
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

Yapılan açıklamaya göre TMSF, düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.

TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.

Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.

Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak
26 Ağustos 2021 15:58		 O ilde, aşı olanlara çekilişle altın hediye edilecek
26 Ağustos 2021 15:44
Diyanet'ten fetva! Midye, karides, kurbağa yemek haram mı?
26 Ağustos 2021 15:42		 Bir il daha aşılamada yüzde 75'i geçti
26 Ağustos 2021 15:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması
26 Ağustos 2021 13:18		 Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi
26 Ağustos 2021 12:20
'Yeni taksi' teklifi 8'inci kez masada
26 Ağustos 2021 08:44		 Rize'de sel bölgesi için acele kamulaştırma
26 Ağustos 2021 08:28
Aynı otobüste 1 virüslü 2 temaslı: 3 kişiye ve otobüs firmasına ceza yağdı
26 Ağustos 2021 08:12		 İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' operasyonu
25 Ağustos 2021 20:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - Kaymakam makam aracından indi yardıma koştu15:58 - Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak15:55 - Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi15:55 - Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi15:45 - Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi15:44 - O ilde, aşı olanlara çekilişle altın hediye edilecek
15:42 - Diyanet'ten fetva! Midye, karides, kurbağa yemek haram mı?15:37 - İstanbul'un trafiği en yoğun olduğu bölgelerden Ordu Caddesi, yayalaştırıldı15:28 - TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak15:21 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı15:15 - Bir il daha aşılamada yüzde 75'i geçti15:11 - Meteorolojiden o bölge için sıcak hava uyarısı
15:02 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 457 milyon dolar arttı14:55 - Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı14:51 - Kılıçdaroğlu: KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim14:44 - Ekonomistlerin ikinci çeyrekteki büyüme beklentisi ne?14:39 - Prof. İlhan: Aşılamada yüzde 80 bandına çıkarsak yayılım azalır
14:34 - Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolunay 2
dengesiz 1
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 6
noktalama imla kuralları 2
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
naylon staj 3
şoka girmek 1
kobra 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam