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Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi

Manchester City, Ronaldo'nun menajeri ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlar konusunda anlaşma sağladı.
26 Ağustos 2021 15:55
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Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; Manchester City, Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti.

Jorge Mendes, Juventus yönetimi ile görüşme gerçekleştiriyor.

İngiliz ekibi M.City, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.

İngiliz ekibinin transferi yakın zamanda duyurucağı gelen iddialar arasında
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