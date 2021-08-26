Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak
|26 Ağustos 2021 15:58
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ülkemizin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü 1988 yılında işletmeye açılmış olup, ülkemizin en yoğun trafik askısının üstünde bulunmaktadır. Günlük ortalama trafiği 240.000 araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük bir kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur. FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" denildi.
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