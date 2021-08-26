Kaymakam makam aracından indi yardıma koştu
|26 Ağustos 2021 16:01
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Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar-Ünye Karayolu üzerinde Ardıçlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Niksar istikametine seyir halinde olan İ.E. (56) idaresindeki 52 ABF 442 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. O esnada bir dizi köy ziyaretlerinde bulunmak üzere güzergahtan yol alan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan kazayı görür görmez makam aracını durdurarak kaza yapan vatandaşların yardımına koştu. Kendileriyle yakından ilgilenen ve uzun süre kaza bölgesinde bulunan kaymakam Doğan, yaralıların ilk müdahale ve hastaneye sevkleri konusunda yardımcı olarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.E., E.E. ve E.F adlı 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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