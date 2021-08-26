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Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile" dedi.
26 Ağustos 2021 16:19
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Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı

Yargıtayın Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binası, basına tanıtıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, yeni hizmet binasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Divanı Ahkam-ı Adliye adıyla 153 yıl önce kurulan Yargıtayın, uzun süredir fiziki koşulları yetersiz olan 6 ayrı binada hizmet verdiğini ifade etti.

Yargıtayın yeni hizmet binasının açılışının 1 Eylül'de yapılacağını belirten Mehmet Akarca, şu an Yargıtayda 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkan vekili, 1 başsavcı vekili, 24 daire başkanı, 1 genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 cumhuriyet savcısı ve 1915 personelin görev yaptığını, toplam dosya sayısının 515 bin 957 olduğunu ifade etti.

Yargıtaydaki daire sayısının zamanla azaltıldığını ve 12 hukuk, 12 ceza dairesi esasına göre kurumun faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Akarca, "Yargıtaydaki daire sayısının azaltılması sadece sayısal, fiziksel ya da insan kaynakları bakımından yapılan önemli bir değişiklik değildir. Bunun ötesinde, içtihat farklılıklarından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi, bireylerin hukuki güvenliklerinin sağlanması ve hukukun tüm yurt genelinde tutarlı olarak uygulanması bakımından köklü yapısal reform mahiyetindedir. Bu reform ile aynı nitelikteki uyuşmazlıklara farklı dairelerin bakmasına ilişkin uygulamalara son verilmiş, uzmanlaşmayı ve içtihatlarda tutarlılığı güvence altına alan bir altyapı oluşturulmuştur." diye konuştu.

Yargıtayın yeni hizmet binasının temelinin, 6 Mart 2018'de atıldığını anlatan Akarca, inşaatın tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan taşınma işlemlerinin sonuçlandığını dile getirdi.

İnşa edilen binanın genel özelliklerine değinen Akarca, toplam 422 bin metre kare kapalı alan inşa edilen binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hakimi odası, 744 Tetkik hakimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo bulunduğunu aktardı.

Yeni yapılan bina ile adalet hizmetlerine devam edeceklerini bildiren Akarca, toplumun huzuru, barışı ve refahı için adaletle ve iyi işleyen yargı sistemiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Yargının iyi işlemesi için nitelikli hakim ve savcılara ihtiyaç olduğunu belirten ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Akarca, hizmet içi eğitimlere de daha fazla önem vereceklerini dile getirdi. Akarca, bu kapsamda Hakim ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, ve istinaf mahkemeleriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Yargıya güvenin önemine değinen Akarca, "Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır. Bu konuda çok çeşitli tedbirler alınıyor. Alternatif çözüm uyuşmazlıkları konusunda Meclisimiz, Adalet Bakanlığımız çok ciddi yasal düzenlemeler yaptı, infazla ilgili düzenlemeler yaptı, bu reform çalışmaları da halen sürmektedir." diye konuştu.

Akarca, yargının daha güvenilir olabilmesi açısından bütün yargı mensuplarının ve ilgili kamu kurumları ile üniversitelerin iş birliği yapması gerektiğini savundu.

Yargısal süreçlere ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlara değinen Akarca, insanların bir soruşturma kapsamında tutuklamayı ceza gibi gördüğünü belirtti. Bir kişinin tutuklanmasının ya da serbest bırakılmasının yargılamanın sonu olmadığını belirten Akarca, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile." dedi.

Konuşmaların ardından Akarca ve beraberindeki heyet, basın mensuplarına yeni hizmet binasını gezdirdi.

Ana bina dahil Ankara'nın çeşitli semtlerinde 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtayın 86 yıldır kullandığı Kızılay'daki tarihi ana binasından taşınma işlemleri tamamlandı.

Ahlatlıbel'deki yeni bina, Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.
Anadolu Ajansı
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