Bayındır hizmet kolu, en çok kazanım elde edilen hizmet kolu oldu

Bayındır hizmet kolunda imza altına alınan hizmet toplu sözleşme mutabakatı diğer sendikalara göre daha ileri düzeydedir. Geçen dönem 11 maddelik bir mutabakat var iken bu dönem 18 maddelik bir mutabakata varılmıştır.

En önemlisi de TKGM Çalışanlarının döner sermaye bütçesinden pay almasıdır. Bu madde ile aylık ortalama 200 TL ücret alacaklardır.

Arazide çalışan tapu çalışanlarına kadastro tazminatı ödenecektir.

Fazla mesai ücreti 3 katı yerine 4 katı artırımlı olarak ödenecektir.

Bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenler ile Arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren, kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarına aylık ilave olarak ödenen ödenen aylık 95 TL'den 125 TL çıkarılmıştır.

5. dönem toplu sözleşmesi ile 7 ay boyunca aylık 360 TL alan tapu müdürlüğü çalışanı 01.01.2022 tarihi itibariyle 8 Ay boyunca aylık 480 TL Fazla mesai ücreti alacaktır.

Arama ve kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 900 puana çıkarılmıştır. 900 Puan aylık 51 TL'ye Tekabül etmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü bakım şube şeflikleri ve otoyol bakım şefliklerinde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel karla mücadele için görev yaptıkları her gün için 54 TL Alacaktır. Yıllık Toplam : 970 TL ücret alacaktır.

AFAD çalışanları aylık 377 TL tutarında yiyecek yardımı ücreti alacaktır.

İŞTE ÖNCEKİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI TABLO