Askerdeki baba, çocuğunun kalp atışını selam vererek dinledi
|26 Ağustos 2021 17:03
|+Aa- Yazdır
5 aylık hamile olduğu öğrenilen Zehra Tanyıldız, Kahta Devlet Hastanesine kontrole gitti. Eşi Hikmet Tanyıldız, muayene sırasında bebeğinin kalp atışını dinleyeceğini öğrenince Edirne'de askerde olduğu için kendisine eşlik edemeyen eşini görüntülü aradı.
Kadın Hastalıkları Doktoru Mehmet Salıcı'nın yardımıyla asker baba adayı, anne karnındaki bebeğinin kalp atış sesini dinledi. Bebeğin sesini duyan baba, asker selamı vererek duygusal anlar yaşadı.
Doktor Mehmet Salıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zehra Tanyıldız'ın muayeneye yalnız geldiğini ve eşinin asker olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi.
Salıcı, "Zehra hanım eşinin 5 aydır hamilelik sürecini göremediğini söyledi. Ben de 'Babasına çocuğunun kalp sesini dinletelim.' dedim ve kendisine sürpriz yapalım istedik. Babaya böyle bir sürpriz gerçekleştirdik. Aile için güzel bir moral ve motivasyon oldu." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahallede korkutan yangın: 6 ev alevlere teslim
26 Ağustos 2021 16:51
|İBB'nin yeni taksi alınması teklifi 8'inci kez reddedildi
26 Ağustos 2021 16:08
|İstanbul'un trafiği en yoğun olduğu bölgelerden Ordu Caddesi, yayalaştırıldı
26 Ağustos 2021 15:37
|Günlük vaka sayısı 500'ü aştı, Sağlık müdüründen uyarı geldi
26 Ağustos 2021 14:24
|Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 16 kişi didik didik aranıyor
26 Ağustos 2021 14:20
|Ümit Özdağ paylaşmıştı! Afgan genç, marketin ismini değiştirdi
26 Ağustos 2021 13:59
|Karantinada olması gereken 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı
26 Ağustos 2021 13:27
|Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia 14 gündür aranıyor
25 Ağustos 2021 21:34
|Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı ikiye ayırdı
25 Ağustos 2021 21:07
|Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler
25 Ağustos 2021 20:58