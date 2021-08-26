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Türkiye'de tek olan halı tasarım bölümü ilk öğrencilerini aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan, Türkiye'nin tek "Halı Tasarım Bölümü" yapılan özel yetenek sınavıyla ilk öğrencilerini aldı
26 Ağustos 2021 17:27
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Türkiye'de tek olan halı tasarım bölümü ilk öğrencilerini aldı

GAÜN Sporium Merkezi'nde gerçekleşen özel yetenek sınavına, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Programı için açılan 25 kişilik kontenjana çok sayıda öğrenci başvurdu. Sınav, korona virüse karşı alınan önlemler uygulanarak yapıldı.

"Açılan yeni bölümün sektöre çok büyük katkıları olacak"

Halı Tasarım Bölümü özel yetenek sınavı hakkında değerlendirmede bulunan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal, Gaziantep'in halıcılık sektöründe dünya ile yarışır bir durumda olduğunu belirterek, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Halı Tasarımı Programıyla Gaziantep'in halı sektöründeki liderliğini koruyarak sektörü daha ileri taşımak istediklerini vurguladı. Prof. Dr. Köksal, "Gaziantep'teki halıcılık sektörüyle işbirliği içinde iyi halı tasarımcılarının yetişmesi için Fakülte olarak elimizden geleni yapacağız. Yetiştireceğimiz halı tasarımcıları dünyayı takip eden, alanında iyi yetişmiş tasarımcılar olacak. Sektörle iç içe, Dünya'da halı ihracatında lider olan Gaziantep'i mevcut durumunu koruyup daha ileri noktalara götürebilecek tasarımcılar yetişecek. GAÜN bünyesinde açılan ve Türkiye'de tek olan Halı Tasarım Bölümü'nün, sektöre büyük katkıları olacağı inancındayım. Açılan bölüm üniversite-sanayi iş birliğinin çok güçlü bir örneği. Açtığımız bölümde öğrenciler, sektörün desteğiyle, özel burslarla okuyacaklar. İş bulma güvenceleri olacak. Açılan bölümde tasarım alanında başarılı olan öğrencileri çok daha iyi bir gelecek bekliyor" dedi.

"Halı tasarım bölümünü seçen öğrenciler çok şanslı"

Amaçlarının Gaziantep'i, Dünya halı sektöründe daha da ön plana çıkartmak olduğunu söyleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkan Yardımcısı Murat Çolak, Gaziantep Üniversitesi'nin açmış olduğu Halı Tasarım Bölümü'nün sektöre önemli katkılarının olacağını belirterek, "Halı Tasarımı Programı'nı seçen öğrenciler çok şanslı çünkü eğitim hayatları boyunca sektörle iç içe olacaklar. Kalitesi daha yüksek ürünler üretebilmemiz için nitelikli ve donanımlı tasarımcılara ihtiyacımız var. Dünya halıcılık sektöründe iyi bir konumdayız. Bu bölümden mezun öğrencilerimizden özellikle daha değerli ürünler yaparak finansman anlamında da sektöre katkı sağlamalarını bekliyoruz. Tasarım ve Ar-Ge'de belli bir noktaya gelirsek şu an bulunduğumuz mevcut durumu korur ve daha da yukarıya çekeriz. Dünya'da rakiplerimiz oluşuyor. Bizim 30 yıl önceki dönemi onlar şimdi yaşıyorlar. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde halıcılık sektörüne yönelik açılan program, üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi örneklerinden birisi. Öğrencilerimize eğitim süreçlerinde burs vererek destek olacağız. En büyük amacımız ise lider konumda olduğumuz halıcılığın şehrimizde kalması" diye konuştu.

Halıcılık sektörüyle ilgili GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Halı Tasarım Programı'nın yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulacak olan yüksek lisans programının da sektöre etkisinin olacağını düşündüklerini ifade eden Murat Çolak, "Açılacak yüksek lisans programından beklentimiz, orta ve üst düzey yönetici yetiştirmeleri. Örneğin bir mühendis yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra herhangi bir firmada orta düzeyde yönetici olarak işe başlayabilmeli" şeklinde konuştu. Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş halı tasarımcılarını iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sınav sonrası, GAİB Başkan Yardımcısı Murat Çolak, Genel Sekreter Bülent Kayalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Bükücü, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Selma Köksal'ı makamında ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
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