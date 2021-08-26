Doktor ile tartışan Savcıya, kovuşturmaya yer olmadığı kararı
|26 Ağustos 2021 17:42
|+Aa- Yazdır
Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli ortopedi doktoru K.G.G. ile muayene olmak için hastaneye gelen Osmaniye Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı M.B. arasında 12 Nisan'daki tartışma sonrası doktor K.G.G'nin "basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla M.B'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından savcı M.B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "delil yetersizliği ve unsur yokluğu nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.
Osmaniye Devlet Hastanesine 12 Nisan'da muayene olmak için giden cumhuriyet savcısı M.B. ile hastanede görevli ortopedi doktoru K.G.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmayla ilgili iddialar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yazılı açıklama yaparak, doktor K.G.G'nin, savcı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığna çağırılıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıtay yeni binasına taşındı
26 Ağustos 2021 18:30
|Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli serbest bırakıldı
26 Ağustos 2021 17:30
|Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı
26 Ağustos 2021 16:19
|Başörtülü akademisyene saldırın zanlının tutukluluğu devam edecek
26 Ağustos 2021 13:51
|AYM: Yaptığı haber nedeniyle ceza alan gazetecinin hakkı ihlal edildi
26 Ağustos 2021 11:35
|Hakime Hanım hakkında yapılan boşanma haberine tazminat cezası
26 Ağustos 2021 11:33
|Başsavcılık'tan, RTÜK Başkanı hakkında suç duyurusuna takipsizlik
26 Ağustos 2021 10:34
|AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat
26 Ağustos 2021 09:17
|Sabıkalar karıştı! Başkasının 'cezasını' çekecek
26 Ağustos 2021 08:49
|Sanığın annesi 15 yıl hapisten nasıl kurtuldu?
26 Ağustos 2021 08:46