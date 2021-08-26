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Askeri personelin emekli maaşları maaş robotuna eklendi

Memurlar.net'in maaş robotları bölümüne askeri personelin emekli maaşları eklendi.
26 Ağustos 2021 21:04
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Askeri personelin emekli maaşları maaş robotuna eklendi

Memurlar.net'in hazırlamış olduğu online robotlar bölümünde çok sayıda mali hesaplama bulunmaktadır. Bu robotlar sayesinde, memur maaş hesaplaması, sözleşmeli ücret hesaplaması, emekli maaş hesaplaması, muhtar maaşı hesaplaması, Belediye başkanı maaş hesaplaması yapılabilmektedir.

Bugün itibariyle, askeri personelin maaş hesabı da memurlar.net maaş robotuna eklenmiştir. Bu sayede general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların emekli maaşlarına tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Askeri personelin emekli maaşlarını görmek için tıklayınız.

Memurlar.net'in Notu: İlerleyen zamanda 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel ile askeri personelin aylıklarını da sisteme eklemeye çalışacağız.

Memurlar.Net - Özel

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