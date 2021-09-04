Belediyeler geçici görevlendirdiği personele 'danışmanlık ücreti' ödeyebilir mi?

Sayıştay kararına esas olan olayda, bir belediyede şef kadrosunda çalışan memur Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde başka bir belediye de görevlendirilmiştir.

Söz konusu memur için harcama pusulası düzenlenmiş, açıklamaya da ". hizmet alımı için" ibaresi eklenerek danışmanlık ücreti ödenmiştir.

Sayıştay kararında danışmanlık ücreti ödenmesinin niçin kamu zararı oluşturduğuna ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir.

Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinde düzenlenen durum kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenlerin belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici görevlendirilmeleri ile ilgilidir.

Herhangi bir birim müdürü veya üstü yönetici kadrolarına geçici görevlendirme şeklinde olmayan söz konusu idari işlemin anılan Kanun'un 49'uncu maddesindeki kurumlararası geçici görevlendirme ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 146. maddesi çerçevesinde hizmet alım karşılığı olarak söz konusu memura herhangi bir bedelin ödenmemesi gerekmektedir.

Memurlar.Net Notu: Belediyelerin 375 sayılı KHK'nın ek 25 inci maddesine göre kurumlararası geçici görevlendirme ile personel almasına imkan veren Yönetmelik hükmü ilga edilmiştir.

SAYIŞTAY 8. Daire, /206, T. 9.3.2021

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yıl: 2019

Karar No.: 206

Tutanak tarihi: 09.03.2021

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Geçici Görevlendirme

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.Belediyesinde kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura herhangi bir ücret ödemesi yapılmaması gerekirken, alınan danışmanlık hizmeti karşılığında Belediye bütçesinden ödeme yapılmasına ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kurumlararası Geçici Süreli Görevlendirme" başlıklı ek 8'inci maddesi; "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

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c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. ", hükmünde iken, aynı Kanun'un "Kapsam" başlıklı 146'ncı maddesi; "...Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz" hükmündedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kurumlararası Geçici Görevlendirme" başlıklı ek 25'inci maddesinde; "Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar..." denilmektedir.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinde; ".Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü mali hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar." Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personelinin, kurumlararası geçici görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı ve görevlendirilen personelin mali ve sosyal hakları düzenlenmektedir. Buna göre, kurumlararası geçici görevlendirmelerin, 657 sayılı Kanun'un ek 8'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddelerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Belirtilen mevzuat hükümlerinde, kurumlararası geçici görevlendirilen kişilerin, aylıkları ile mali ve sosyal haklarını kurumlarından alacakları hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, .İline bağlı. Belediyesinde şef kadrosunda çalışan memurun, .Makamı'nın .tarih ve . sayılı yazısı ile 5 gün, .tarih ve . sayılı yazısıyla da 3 gün olmak üzere, 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince geçici olarak .Belediyesinde görevlendirildiği; söz konusu memur adına harcama pusulası düzenlendiği; harcama pusulasının açıklama kısmında, ".Başkanlığımızın 2018 Mali yılı Yönetim Dönemi hesabının çıkarılması ve kapanış ve açılış işlemlerinin yapılması 5018 sayılı Kanun kapsamında görülen eksikliklerin yerine getirilmesi çalışmaları ile KBS'ye uyumlu hale getirilmesi hizmet alımı için" açıklamasına yer verildiği; bu şekilde görevlendirilen personele .tarafından ödeme yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu kurumlararası geçici görevlendirme, .inde herhangi bir kadro ya da pozisyona değil, belirtilen sürelerle sınırlı olacak şekilde geçici olarak "kurum emrine" belirli bir hizmetin ifa edilmesiyle alakalıdır. Görevlendirme yazılarında, her ne kadar Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi dayanak olarak gösterilse de, Kanun'un 49'uncu maddesinde düzenlenen durum kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenlerin belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici görevlendirilmeleri ile ilgilidir. Dolayısıyla, herhangi bir birim müdürü veya üstü yönetici kadrolarına geçici görevlendirme şeklinde olmayan söz konusu idari işlemin anılan Kanun'un 49'uncu maddesindeki kurumlararası geçici görevlendirme ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 146'ncı maddesine göre memurlara kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, Yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında, bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bahsi geçen 146'ncı maddeden de anlaşılacağı üzere, memurlara Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan haklar dışında herhangi bir ücret ödemesinin yapılması ya da yarar sağlanması hukuken mümkün değildir. Bu sebeple, hizmet alımı için kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura, ilgili mevzuatta ve diğer düzenlemelerde ödeme yapılabileceğine cevaz veren herhangi bir hüküm mevcut olmadığı için .tarafından hizmet alım karşılığı olarak söz konusu memura herhangi bir bedelin ödenmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, .kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura, alınan danışmanlık hizmeti karşılığında ücret ödenmesi sonucunda oluşan toplam .TL tutarındaki kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın yasal faiziyle birlikte . tarih ve . numaralı tahsilat makbuzu ile Sorumlular Harcama Yetkilisi (...) .ile Gerçekleştirme Görevlisi (.) .'den tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına,

oy birliğiyle karar verildi.