Trabzon'da 2017 yılından bu yana aranan FETÖ üyesi yakalandı
Trabzon'da, hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı.
|26 Ağustos 2021 18:14
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 2017 yılından bu yana aranan V.A'yı yakalamak için operasyon düzenlendi.
Ekipler, V.A'yı Yomra ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandığı evde yakaladı.
V.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Açıklamada, silahlı terör örgütleri başta olmak üzere organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla hukuk çerçevesindeki mücadelenin, halktan alınan destekle devam edeceği vurgulandı.
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