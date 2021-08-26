Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.
|26 Ağustos 2021 18:25
|+Aa- Yazdır
Kuruluş için gerekli evrakların partililerce teslim edilmesinin ardından beraberindeki heyetle onaylanan belgeleri almak için İçişleri Bakanlığına gelen Özdağ, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Zafer Partisinin, 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladıkları yürüyüşle yola çıktığını ve Türkistan'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahından hız aldıklarını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:
"Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos Anadolu'ya gelişimizin 950. yılı. Büyük Taarruz'un 99. yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu: KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim
26 Ağustos 2021 14:51
|En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
26 Ağustos 2021 13:48
|'Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir'
26 Ağustos 2021 13:42
|CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı
26 Ağustos 2021 12:52
|DSİ Genel Müdürü Yıldız: Kalıcı ıslah çalışmalarımızı yapacağız
26 Ağustos 2021 12:33
|'Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı uyanık olmalıyız'
26 Ağustos 2021 12:32
|İKM davet etti, Bakan Gül cezaevini ziyarete gitti
26 Ağustos 2021 12:25
|Erdoğan: Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yok
26 Ağustos 2021 11:49
|Anadolu Birliği Partisi, aşı ve PCR karşıtı miting düzenleyecek
26 Ağustos 2021 10:25
|Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
26 Ağustos 2021 09:50