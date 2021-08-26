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Kaçtığı polislerin üzerine önce tırı sürdü, sonra mukavemet gösterdi

Karabük'te tonaj fazlası bulunduğu için durdurulmak istenen tır sürücüsü, aracını üzerlerine sürdüğü polislere hakaret ederek, mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
26 Ağustos 2021 18:43
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Kaçtığı polislerin üzerine önce tırı sürdü, sonra mukavemet gösterdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri kontrol noktalarında tonaj fazlalığı bulunan S.Y. idaresindeki 78 DD 680 plakalı tır sürücüsünü Namal Kavşağı'nda durdurdu. Evrakları isteyen ekiplere tepki göstererek aracı polislerin üzerine süren sürücü Demir Çelik Kavşağı istikametine kaçmaya çalıştı. Kavşakta kontrollü bir şekilde yakalanan tır, kantara götürüldüğü esnada sürücü S.Y. yeniden aracını ters istikamete sürerek kaçtı. Sanayi Kavşağı mevkiinde durdurulan sürücü kendisini durduran polis ekiplerine mukavemet göstererek hakaret etmeye başladı.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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