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SGK Başkanı İsmail Yılmaz'dan teşvik açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, 2008'den bu yana 26 teşvik uygulaması karşılığında 322 milyar liralık aktarım yaptıklarını bildirdi.
26 Ağustos 2021 18:58
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SGK Başkanı İsmail Yılmaz'dan teşvik açıklaması

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve beraberindeki heyet, oda toplantı salonunda, 31 Ağustos 2021'de başvurusu sona erecek 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu uyarınca düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bir önceki yapılandırmadan ciddi anlamda herkesin yararlandığını belirten Yılmaz, "Umarız bu yapılandırma kanunundan da ihtiyacı olan herkes faydalanabilir. Sahada arkadaşlarımız bilgilendirmelerini sürdürüyor. Yapılandırmanın faydaları gerçekten çok fazla." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, pandemi döneminde de desteklerin sürdüğünü vurgulayarak, "2008 yılından bu yana 26 teşvik uygulaması karşılığında 322 milyar liralık aktarım yaptık. Pandemide de 4 ayrı teşvik düzenlemesi yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise pandemi döneminde sıkışan ekonomiyi ve iş dünyasını rahatlatmak adına sektörlerden gelen talepleri ve çözüm önerilerini hızla ilgili yerlere ilettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Taleplerimizi karşılayan ve yapılandırma kanununu çıkaran başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önemli fırsatlar sunan bu kanundan vergi ve SGK borcu olan herkes mutlaka yararlanmalı."

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç'ın yapılandırma kanununun SGK bölümüyle ilgili sunum yaptığı toplantı, Hacısalihoğlu'nun, Yılmaz'a plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı
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