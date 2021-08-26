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Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda basketbol müsabakalarının yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanmasına karar verdi.
26 Ağustos 2021 19:19
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Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak

TBF, 2021- 2022 sezonunda basketbol müsabakalarında uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri protokolünü yayımladı.

TBF yönetim kurulu, yeni sezonda basketbol müsabakalarının seyircili başlaması kararı alırken, ilk aşamada ev sahibi takımlar maçlarına salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabilecek. Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek.

Müsabakaları izlemek üzere sadece aşı takvimini tamamlamış kişiler seyirci olarak salona alınacak.
Anadolu Ajansı
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