https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgenin lokomotifi oldu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem ve pandemide hem şehrin hem de bölgenin lokomotifi oldu
26 Ağustos 2021 19:47
+Aa- Yazdır
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgenin lokomotifi oldu

Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan şehir hastanelerinin 6'ncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında verdiği hizmet ile dikkat çekiyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 8 bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor.

"Hastane, bu bölgeye ve ülkeye ciddi anlamda hizmet veriyor"

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin konumu itibariyle bölgeye ciddi anlamda hizmet ettiğini kaydeden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 2018 yılının haziran ayında hizmete giren, 355 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş ve bin 38 yataklı hastanemiz. Hastanemizde yaklaşık 334 tek kişilik, 169 çift kişilik ve 16 tane de süit odamız bulunuyor. Teknoloji ve fiziki alan açısından mükemmel bir hastane. Hastanemizin bulunduğu il konumu itibariyle çevre illerden Bingöl, Muş, Tunceli, zaman zaman Diyarbakır, Malatya'dan ve uzak illerden de hastane kabulü yapıyor. Hastane, bu bölgeye ve ülkeye ciddi anlamda hizmet veriyor" dedi.

"Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, pandemi açısından hem şehrin hem de bölgenin bir lokomotifi oldu"

Şehir Hastanesinin özellikle pandeminin pik yaptığı dönemlerde yoğun bakım sayısıyla ve servislerle Elazığ'ın ve bölgenin ciddi anlamda yükünü kaldırdığını belirten Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Pandemi döneminde bir miktar azalmayla birlikte özellikle 2021 yılı ocak ayından itibaren günlük ortalama poliklinik sayımız 7 bin 500 ile 8 bin arasında oluyor. Hastaya poliklinik hizmeti vermekteyiz. Yoğun bakım olarak şuanda yaklaşık 177 tane tescilli yoğun bakımımız var. Özellikle pandeminin başladığı 2020 yılının mart ayından itibaren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, pandemi açısından hem şehrin hem de bölgenin bir lokomotifi oldu. Yoğun bakımlarımız çok donanımlı. Tek kişilik izole odalarımız ve ekip olarak da hekim ve uzman arkadaşlarımızın pandemi döneminde çok özveriyle bu şehre ve bölgeye ciddi anlamda hizmetleri oldu" diye konuştu.

Şehir Hastanesinde eğitim açısından da son derece önemli adımlar attığına dikkat çeken Prof. Dr. Keleş, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak üniversite bazında 5 tane eğitim kliniğinin hizmet vermeye başladığını, ocak ayından itibaren asistanların klinikte göreve başladığını sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak
26 Ağustos 2021 20:46		 SGK Başkanı İsmail Yılmaz'dan teşvik açıklaması
26 Ağustos 2021 18:58
Diyanetten, 'bazı deniz ürünleri haram' fetvasına açıklama
26 Ağustos 2021 17:45		 YÖK Başkanı: Üniversitelerde eğitim yüz yüze başlayacak
26 Ağustos 2021 16:33
O ilde, aşı olanlara çekilişle altın hediye edilecek
26 Ağustos 2021 16:25		 Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak
26 Ağustos 2021 15:58
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
26 Ağustos 2021 15:28		 Bir il daha aşılamada yüzde 75'i geçti
26 Ağustos 2021 15:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması
26 Ağustos 2021 13:18		 Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi
26 Ağustos 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı20:50 - 'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi20:48 - Pandeminin davetsiz ve kalıcı misafirleri: Varyantlar20:46 - Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller20:46 - AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak20:30 - Şehidin fotoğrafıyla sahneye çıkarılmadı, Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu
20:17 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu20:08 - Ticari aracın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti20:05 - Üç branş öğretmeninin ek ders mağduriyeti çözüldü19:47 - Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgenin lokomotifi oldu19:30 - Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu19:29 - Pandemide, çadır ve kamp tatil tercihi arttı
19:22 - Yediemin otoparkları taksilerle doldu19:19 - Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak19:17 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:11 - Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor19:09 - Thodex'in ardından bu kez 1 milyar liralık vurgun iddiası
18:58 - SGK Başkanı İsmail Yılmaz'dan teşvik açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
MEB, 260 fizyoterapist alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entry budamak 2
en sevilen bilgisayar oyunu 2
dolunay 1
0850 ile başlayan numaralar 1
kendi çalıp kendi söylemek 1
ben de senden korkuyorum 2
noktalama imla kuralları 2
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
behçet süleymanoğlu 1
elektrik bakım ve onarım çalışması 1
SON İLANLAR
Erzurum Horasan Öğretmenevi geçici işçi alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Mustafakemalpaşa Öğretmenevi 5 işçi alacak
Ankara Kalecik Öğretmenevi geçici işçi alacak
İnönü Üniversitesi 26 işçi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam