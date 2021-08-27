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Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı

Yerel Yönetim hizmet Kolunun yetkili sendikası Bem-Bir-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme de varılan mutabakatın ardından önemli kazanımlar elde edildi. Söz konusu kazanımlar ile Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan Zabıta, İtfaiye personeli başta olmak üzere, Yerel Yönetim Memurlarının kronikleşmiş bir çok problemine çözüm getirildi.
27 Ağustos 2021 09:30
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Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı

Buna göre Yerel Yönetim Hizmet Kolunda başlıca mali kazanımlar şu şekilde gerçekleşti;

- Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını %20 artırarak 2.152,17 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 2.259,76 TL olacaktır) yükseldi.

-Sözleşmeli personelin ek ödemelerde tavan tutarın verilmesi sağlandı.

-Büyükşehir Belediyelerinde Ocak 2022 itibariye 11,327 TL olan performans ikramiyesini 13.592 TL'ye yükseltildi. Belediye ve İl Özel İdarelere ise Ocak 2022 itibariye 7.551TL olan performans ikramiyesini 9.439 TL'ye yükseltildi.

-İkramiye verilen personel sayısı yüzde 50 oranında artırıldı.

-Zabıta ve İtfaiye Memurlarının maaşlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.

- Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamları %50 oranında artırılarak, aylık ilave İtfaiyecilere 20,90?, Zabıtalarda 20,21 TL artış sağlandı.

-İcra Memurlarının tazminatlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.

-Ölçü-ayar memurlarına iş riski zammı alındı. (47,89 TL)

-İtfaiye personelinin sadece yangın söndürme görevleri esnasında değil diğer görevlerde de vefatları halinde yakınlarına 179, 347,65 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 188.315,03 TL olacaktır) nakdi tazminat, maluliyet halinde 134.510,37 TL ile 44.838,91 TL arasında nakdi tazminat,

yaralanma halinde ise günlük 471, 97 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 495,56 TL olacaktır) nakdi tazminat alması sağlandı.

- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılması sağlandı.

-Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağlandı.

- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılması sağlandı.

- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağlandı.

- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılması sağlandı, kapsamı genişletildi.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağlandı. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin ise maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağlandı.

- Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429,11 TL'ye yükseltildi.

- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesi sağlandı.

- Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ? iken toplu sözleşmeyle 400 ?'ye yükseltildi.

-Sosyal Denge Sözleşmesini 2024'e Kadar Uzattık

-Defin hizmetleri çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıldı.

-Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı sağlandı.

-Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı sağlandı.

-İtfaiye ve zabıta personelinin yemek yardım hakları genişletildi.

-İtfaiye çalışanlarının yıpranma payındaki adaletsizliğin çözülmesi için resmi adım atılmasını sağlandı
Memurlar.Net
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