Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı
|27 Ağustos 2021 09:30
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Buna göre Yerel Yönetim Hizmet Kolunda başlıca mali kazanımlar şu şekilde gerçekleşti;
- Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını %20 artırarak 2.152,17 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 2.259,76 TL olacaktır) yükseldi.
-Sözleşmeli personelin ek ödemelerde tavan tutarın verilmesi sağlandı.
-Büyükşehir Belediyelerinde Ocak 2022 itibariye 11,327 TL olan performans ikramiyesini 13.592 TL'ye yükseltildi. Belediye ve İl Özel İdarelere ise Ocak 2022 itibariye 7.551TL olan performans ikramiyesini 9.439 TL'ye yükseltildi.
-İkramiye verilen personel sayısı yüzde 50 oranında artırıldı.
-Zabıta ve İtfaiye Memurlarının maaşlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.
- Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamları %50 oranında artırılarak, aylık ilave İtfaiyecilere 20,90?, Zabıtalarda 20,21 TL artış sağlandı.
-İcra Memurlarının tazminatlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.
-Ölçü-ayar memurlarına iş riski zammı alındı. (47,89 TL)
-İtfaiye personelinin sadece yangın söndürme görevleri esnasında değil diğer görevlerde de vefatları halinde yakınlarına 179, 347,65 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 188.315,03 TL olacaktır) nakdi tazminat, maluliyet halinde 134.510,37 TL ile 44.838,91 TL arasında nakdi tazminat,
yaralanma halinde ise günlük 471, 97 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 495,56 TL olacaktır) nakdi tazminat alması sağlandı.
- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılması sağlandı.
-Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağlandı.
- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılması sağlandı.
- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağlandı.
- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılması sağlandı, kapsamı genişletildi.
- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağlandı. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin ise maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.
- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.
- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağlandı.
- Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429,11 TL'ye yükseltildi.
- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesi sağlandı.
- Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ? iken toplu sözleşmeyle 400 ?'ye yükseltildi.
-Sosyal Denge Sözleşmesini 2024'e Kadar Uzattık
-Defin hizmetleri çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıldı.
-Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı sağlandı.
-Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı sağlandı.
-İtfaiye ve zabıta personelinin yemek yardım hakları genişletildi.
-İtfaiye çalışanlarının yıpranma payındaki adaletsizliğin çözülmesi için resmi adım atılmasını sağlandı
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