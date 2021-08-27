Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı

Buna göre Yerel Yönetim Hizmet Kolunda başlıca mali kazanımlar şu şekilde gerçekleşti;

- Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını %20 artırarak 2.152,17 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 2.259,76 TL olacaktır) yükseldi.

-Sözleşmeli personelin ek ödemelerde tavan tutarın verilmesi sağlandı.

-Büyükşehir Belediyelerinde Ocak 2022 itibariye 11,327 TL olan performans ikramiyesini 13.592 TL'ye yükseltildi. Belediye ve İl Özel İdarelere ise Ocak 2022 itibariye 7.551TL olan performans ikramiyesini 9.439 TL'ye yükseltildi.

-İkramiye verilen personel sayısı yüzde 50 oranında artırıldı.

-Zabıta ve İtfaiye Memurlarının maaşlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.

- Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamları %50 oranında artırılarak, aylık ilave İtfaiyecilere 20,90?, Zabıtalarda 20,21 TL artış sağlandı.

-İcra Memurlarının tazminatlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.

-Ölçü-ayar memurlarına iş riski zammı alındı. (47,89 TL)

-İtfaiye personelinin sadece yangın söndürme görevleri esnasında değil diğer görevlerde de vefatları halinde yakınlarına 179, 347,65 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 188.315,03 TL olacaktır) nakdi tazminat, maluliyet halinde 134.510,37 TL ile 44.838,91 TL arasında nakdi tazminat,

yaralanma halinde ise günlük 471, 97 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 495,56 TL olacaktır) nakdi tazminat alması sağlandı.

- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılması sağlandı.

-Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağlandı.

- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılması sağlandı.

- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağlandı.

- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılması sağlandı, kapsamı genişletildi.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağlandı. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin ise maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağlandı.

- Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429,11 TL'ye yükseltildi.

- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesi sağlandı.

- Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ? iken toplu sözleşmeyle 400 ?'ye yükseltildi.

-Sosyal Denge Sözleşmesini 2024'e Kadar Uzattık

-Defin hizmetleri çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıldı.

-Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı sağlandı.

-Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı sağlandı.

-İtfaiye ve zabıta personelinin yemek yardım hakları genişletildi.

-İtfaiye çalışanlarının yıpranma payındaki adaletsizliğin çözülmesi için resmi adım atılmasını sağlandı