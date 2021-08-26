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Üç branş öğretmeninin ek ders mağduriyeti çözüldü

Toplu Sözleşmede, Eğitim Hizmet Kolunda 35 kazanımla imzalandı. 9 yeni kazanım, 5 önceki kazanımlarda iyileştirme ve 21 tanede de önceki kazanımların devamı şeklinde imza altına alınan sözleşmeyle bazı branşlardaki öğretmenlere yönelik ek ders adaletsizliği de giderildi.
26 Ağustos 2021 20:05
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Üç branş öğretmeninin ek ders mağduriyeti çözüldü

OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNE 175 TL ARTIŞ

Sınıf ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin maaş karşılığı girdileri ders sayısının fazlalığından kaynaklanan mağduriyet, önceki toplu sözleşmelerde gündeme gelmiş fakat çözülememişti.

6. dönem Toplu Sözleşmede, bu sorun farklı bir yöntemle çözüldü. Sözleşmenin 27. Maddesinde "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman Öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmü yer aldı.

Bu düzenlemeyle ile haftada iki saat ek ders ücreti alan Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ücretlerinde aylık 175 TL artış sağlanmış oldu.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE AYLIK 250 TL ARTIŞ

Diğer taraftan RAM'larda (Rehberlik Araştırma Merkezi) görev yaptıkları halde aynı kurumda grev yapan rehber öğretmenlerden daha az ek ders ücreti alan özel eğitim öğretmenleri ne yönelik ek ders adaletsizliği Toplu Sözleşme'ye eklenen yeni bir hükümle giderildi. Düzenlemeye göre RAM'da görev yapan özel eğitim öğretmenlerine daha önce alamadıkları 250 TL'yi bundan toplu sözleşme dönemince alabilecekler.

Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılarak yaklaşık olarak 280 TL fazladan ek ders ücreti almaları sağlandı.
Memurlar.Net
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