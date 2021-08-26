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AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak

AÖF bugün yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımladı. Belgede yer alan açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif veya temaslı öğrenciler yedek salonlarda sınava alınacak.
26 Ağustos 2021 20:46
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AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak

AÖF sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif veya temaslı öğrenciler Bina sorumlularının göstereceği yedek salonlarda sınava alınacak.
Memurlar.Net
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