AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak
AÖF bugün yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımladı. Belgede yer alan açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif veya temaslı öğrenciler yedek salonlarda sınava alınacak.
|26 Ağustos 2021 20:46
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