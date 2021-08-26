Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
|26 Ağustos 2021 20:57
|+Aa- Yazdır
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe 11. dakikada Valencia'nın golüyle öne geçti: 0-1
Valencia, 14. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü attı: 0-2
27. dakikada Riski'nin golüyle Helsinki farkı 1'e indirdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi: 1-2
52. dakikada Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin 3. golünü attı: 1-3
Riski'nin 88. dakikada attığı golle Helsinki farkı1'e indirdi: 2-3
90. dakikada Fatih Yiğit Şanlitürk'ün golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-4
90+3. dakikada Peltola Kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıktı. 2-5
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Uefa Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
26 Ağustos 2021 20:17
|Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak
26 Ağustos 2021 19:19
|Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi
26 Ağustos 2021 15:55
|Fenerbahçe'den yeni adım: Kadın futbol takımı
26 Ağustos 2021 14:13
|Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
25 Ağustos 2021 20:19
|Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu
24 Ağustos 2021 11:00
|Gökhan Gönül kardeşini kabul etti: 3 kardeştik, 4 kardeş olduk
23 Ağustos 2021 17:15
|Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!
23 Ağustos 2021 10:30
|Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi
22 Ağustos 2021 18:40
|Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 16:06