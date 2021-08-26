https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelleyerek, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyurdu. İngiliz basınına göre sarı listeye alınması beklenen Türkiye ise, kırmızı listede kalmaya devam etti.
26 Ağustos 2021 21:10
+Aa- Yazdır
İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı

İngiltere hükümetinin Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesi bugün güncellendi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın bulunduğu 7 ülkenin "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu ülkelerden 30 Ağustos 04.00'ten itibaren yeşil liste kurallarının uygulanacağını belirtti.

İngiltere hükümetinin belirlediği kurallara göre, yeşil listede bulunan ülkeden İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Yeşil listeden gelen kişilerin İngiltere'ye varmadan önce negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmaları ve İngiltere'ye varışlarının 2'nci gününde de yeniden test olmaları gerekiyor.

Kırmızı listeye 2 ülke daha eklendi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Tayland ve Karadağ'ın sarı listeden kırmızı listeye alındığını duyurarak, Tayland ve Karadağ'ın artan vaka oranlarından ve bu ülkelerden seyahatlerin Birleşik Krallık halkının sağlığı için risk oluşturacağı nedeniyle kırmızı listeye alındığını belirtti.

Sarı listede olan ülkeden İngiltere'ye gelenlerin otel karantinası uygulama şartı bulunmazken, kırmızı listede bulunan ülkelerin 10 gün otel karantinası uygulamaları gerekiyor. Bu ülkelerden gelen kişilerin otel masraflarını kendilerinin karşılaması ve bu uygulama için kişi başı 2 bin 285 pound ödemesi gerekiyor.

Türkiye kırmızı listede kaldı

Mayıs ayından bu yana "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listede yer alan Türkiye, sarı listeye geçeceğine yönelik haberlerle ülkede gündem olmuştu. İngiltere basını, Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurusundan günler önce, İngiliz turistler tarafından en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin sarı listeye taşınacağını öngörmüştü.

Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam ettiği belirtildi. Seyahat güncellemesi ile kırmızı listede bulunan hiçbir ülke sarı listeye taşımazken, Tayland ve Karadağ'ın da eklenmesiyle toplamda 62 ülke kırmızı listede yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor'
26 Ağustos 2021 22:02		 Kabil'de yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 12 oldu
26 Ağustos 2021 21:40
Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
26 Ağustos 2021 21:14		 Kabil Havalimanı dışında patlama: 10 ölü
26 Ağustos 2021 17:21
Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
25 Ağustos 2021 23:25		 FDA, BioNTech'in tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti
25 Ağustos 2021 23:21
Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?
25 Ağustos 2021 22:04		 Pfizer'den dev satın alma
25 Ağustos 2021 21:20
New York Valisi: Koronadan ölenlerin sayısı açıklanandan 12 bin fazla
25 Ağustos 2021 18:59		 O ülke en tembelini seçti! 117 saat yattı, 3 bin TL ödül aldı
25 Ağustos 2021 14:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı22:46 - MEB duyurdu: Yer değiştirme başvuruları başlıyor22:31 - Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi22:30 - Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a ziyarette bulunacak22:17 - Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi22:15 - En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı
22:02 - 'Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor'22:00 - Vali Aydoğdu: Gençleri anlamazsak bir geleceğimiz olmayacak21:40 - Kabil'de yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 12 oldu21:35 - Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği belirlenecek21:32 - Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü!21:14 - Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
21:10 - İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı21:04 - Askeri personelin emekli maaşları maaş robotuna eklendi20:57 - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı20:50 - 'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi20:48 - Pandeminin davetsiz ve kalıcı misafirleri: Varyantlar
20:46 - Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Diyanetten, 'bazı deniz ürünleri haram' fetvasına açıklama
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlatılanları anı bölümüne aktarma 1
deodorant 1
memur denince akla gelenler 5
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
ben de senden korkuyorum 2
memur çocuğu olmak 4
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 6
düğmelere abanan insan 4
noktalama imla kuralları 1
0850 ile başlayan numaralar 1
SON İLANLAR
Erzurum Horasan Öğretmenevi geçici işçi alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Mustafakemalpaşa Öğretmenevi 5 işçi alacak
Ankara Kalecik Öğretmenevi geçici işçi alacak
İnönü Üniversitesi 26 işçi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam