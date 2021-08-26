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Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasını istemeyen kadın, "Hadi yürü, yürü" diye bağırdı.
26 Ağustos 2021 21:32
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Kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli toplantılara katıldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan CHP Lideri, sokakta görüp "Nasılsınız, iyi misiniz?" dediği kadının tepkisiyle karşılaştı.

"Hadi yürü, yürü" diye bağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasına izin vermeyen kadın, "Hadi yürü, yürü" diye bağırdı.

CHP Lideri ise bu tepkinin ardından arkasını dönüp oradan uzaklaştı.
Memurlar.Net
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