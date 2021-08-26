Kabil'de yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 12 oldu
|26 Ağustos 2021 21:40
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Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.
Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.
Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı: Birliğimizde herhangi bir zayiat yok
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.
AP: 12 ABD askeri yaşamını yitirdi
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, terör saldırısında 12 ABD'li askeri hayatını kaybetti.
Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.
Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Pentagon'dan açıklama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.
Beyaz Saray alarma geçti
Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Joe Biden da günlük programını değiştirdi.
Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin yarına ertelendiğini aktardı.
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