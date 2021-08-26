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En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda TIR'a arkadan çarpıp, araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Ramazan Salman yaşamını yitirdi.
26 Ağustos 2021 22:15
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En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. O sırada Salman'ın telefonu çalınca, acı haberi aileye jandarma verdi.

FECİ KAZA! TELEFON UZUN UZUN ÇALDI

Feci kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Salman yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araziye yuvarlandı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Salman'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

TELEFONU JANDARMA AÇTI

TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma personeli verdi.

Ramazan Salman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
DHA
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