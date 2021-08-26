Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi
|26 Ağustos 2021 22:17
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"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında yaşananlar bir süredir gündemde. Arslan telefonla yayına bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından azarlayınca tepki çekti. Didem Arslan gündeme sürerken Nihat Doğan'dan ilginç paylaşımlar geldi.
Doğan Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" diye yazdı.
Doğan, gelen çok sayıda tepki üzerine paylaştığı tweeti sildi.
'ZAFERİMİZİ ÇALMAYIN'
Ünlü türkücü daha sonra bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.
"Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan'a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan'a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın" ifadelerini kullandı.
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