https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi

Türkücü Nihat Doğan, Didem Arslan gündemiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Malazgirt Zaferi'nin Türk zaferi olmadığını, Türklere Anadolu'nun kapılarını Kürtlerin açtığını öne sürdü. Paylaşımı tepki çeken Doğan, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
26 Ağustos 2021 22:17
+Aa- Yazdır
Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında yaşananlar bir süredir gündemde. Arslan telefonla yayına bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından azarlayınca tepki çekti. Didem Arslan gündeme sürerken Nihat Doğan'dan ilginç paylaşımlar geldi.

Doğan Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" diye yazdı.

Doğan, gelen çok sayıda tepki üzerine paylaştığı tweeti sildi.

'ZAFERİMİZİ ÇALMAYIN'

Ünlü türkücü daha sonra bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

"Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan'a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan'a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık
26 Ağustos 2021 14:25		 Necati Şaşmaz'dan boşanan Nagehan Kaşıkçı'dan sahte rapor açıklaması
26 Ağustos 2021 08:40
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun durumu iyiye gidiyor
25 Ağustos 2021 17:24		 Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 15:11
Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2021 07:46		 'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'
24 Ağustos 2021 21:26
Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
24 Ağustos 2021 19:37		 Gökhan Gönül 27 yıl sonra kardeşini buldu
24 Ağustos 2021 11:20
Deniz Akkaya cezaevine girdi
23 Ağustos 2021 16:58		 Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
23 Ağustos 2021 11:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı22:46 - MEB duyurdu: Yer değiştirme başvuruları başlıyor22:31 - Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi22:30 - Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a ziyarette bulunacak22:17 - Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi22:15 - En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı
22:02 - 'Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor'22:00 - Vali Aydoğdu: Gençleri anlamazsak bir geleceğimiz olmayacak21:40 - Kabil'de yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 12 oldu21:35 - Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği belirlenecek21:32 - Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü!21:14 - Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
21:10 - İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı21:04 - Askeri personelin emekli maaşları maaş robotuna eklendi20:57 - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı20:50 - 'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi20:48 - Pandeminin davetsiz ve kalıcı misafirleri: Varyantlar
20:46 - Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Diyanetten, 'bazı deniz ürünleri haram' fetvasına açıklama
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 1
kanal tedavisi 3
xbox 1
anlatılanları anı bölümüne aktarma 1
aynı kökten türeyen kelimeler 1
kendi çalıp kendi söylemek 1
0850 ile başlayan numaralar 1
düğmelere abanan insan 4
türkçedeki formüller 1
çok sinirliyim 2
SON İLANLAR
Erzurum Horasan Öğretmenevi geçici işçi alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Mustafakemalpaşa Öğretmenevi 5 işçi alacak
Ankara Kalecik Öğretmenevi geçici işçi alacak
İnönü Üniversitesi 26 işçi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam