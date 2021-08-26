Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a ziyarette bulunacak
|26 Ağustos 2021 22:30
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle yarın bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle, 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.
Karadağ'da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.
Her iki ziyaret sırasında da Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirilecek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vali Aydoğdu: Gençleri anlamazsak bir geleceğimiz olmayacak
26 Ağustos 2021 22:00
|Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü!
26 Ağustos 2021 21:32
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
26 Ağustos 2021 19:17
|Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
26 Ağustos 2021 18:25
|Kılıçdaroğlu: KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim
26 Ağustos 2021 14:51
|En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
26 Ağustos 2021 13:48
|'Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir'
26 Ağustos 2021 13:42
|CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı
26 Ağustos 2021 12:52
|DSİ Genel Müdürü Yıldız: Kalıcı ıslah çalışmalarımızı yapacağız
26 Ağustos 2021 12:33
|'Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı uyanık olmalıyız'
26 Ağustos 2021 12:32