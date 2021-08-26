https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB duyurdu: Yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
26 Ağustos 2021 22:46
+Aa- Yazdır
MEB duyurdu: Yer değiştirme başvuruları başlıyor

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÖF, Covid-19'lu öğrenciyi yedek salonda sınava alacak
26 Ağustos 2021 20:46		 Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgenin lokomotifi oldu
26 Ağustos 2021 19:47
SGK Başkanı İsmail Yılmaz'dan teşvik açıklaması
26 Ağustos 2021 18:58		 Diyanetten, 'bazı deniz ürünleri haram' fetvasına açıklama
26 Ağustos 2021 17:45
YÖK Başkanı: Üniversitelerde eğitim yüz yüze başlayacak
26 Ağustos 2021 16:33		 O ilde, aşı olanlara çekilişle altın hediye edilecek
26 Ağustos 2021 16:25
Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak
26 Ağustos 2021 15:58		 TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
26 Ağustos 2021 15:28
Bir il daha aşılamada yüzde 75'i geçti
26 Ağustos 2021 15:15		 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması
26 Ağustos 2021 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı22:46 - MEB duyurdu: Yer değiştirme başvuruları başlıyor22:31 - Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi22:30 - Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a ziyarette bulunacak22:17 - Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi22:15 - En acı telefon! Jandarma personeli açmak zorunda kaldı
22:02 - 'Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor'22:00 - Vali Aydoğdu: Gençleri anlamazsak bir geleceğimiz olmayacak21:40 - Kabil'de yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 12 oldu21:35 - Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği belirlenecek21:32 - Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü!21:14 - Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
21:10 - İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı21:04 - Askeri personelin emekli maaşları maaş robotuna eklendi20:57 - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı20:50 - 'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi20:48 - Pandeminin davetsiz ve kalıcı misafirleri: Varyantlar
20:46 - Zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Diyanetten, 'bazı deniz ürünleri haram' fetvasına açıklama
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
iletiler bölümünde ki vurdum duymazlık 3
taş devri 1
şoka girmek 1
portakallı ördek 3
kozmoğrafya 2
kanal tedavisi 3
en sevilen bilgisayar oyunu 2
elektrik bakım ve onarım çalışması 1
saç dökülmesi 2
SON İLANLAR
Erzurum Horasan Öğretmenevi geçici işçi alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Mustafakemalpaşa Öğretmenevi 5 işçi alacak
Ankara Kalecik Öğretmenevi geçici işçi alacak
İnönü Üniversitesi 26 işçi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam