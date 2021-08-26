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Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Muş'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarında görev yapan polisler, şehir merkezine dönüş yolunda kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşen araçta, sivil araç sürücüsü ile 15 polis yaralandı.
26 Ağustos 2021 23:03
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Olay, Muş-Malazgirt karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan dereiçi köyü yakınında meydana geldi.

Malazgirt Zaferi kutlamalarında görev alan polisleri taşıyan minibüs, merkeze dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan 15 polis yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Şarampole devrilen minibüs ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarında görev yapan polisler, şehir merkezine dönüş yolunda kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşen araçta, sivil araç sürücüsü ile 15 polis yaralandı.
DHA
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