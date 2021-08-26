Yük treninin 2 vagonu raydan çıktı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde manevra yapan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı. Sivas-Kayseri demir yolu hattı trafiğe kapandı.
|26 Ağustos 2021 23:15
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Sivas'tan Kayseri yönüne giden balast taşı yüklü tren, Sağır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, manevra yaparken vagonlarından ikisi, kapaklarının açılması sonucu raydan çıktı.
Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri demir yolu hattı ve Şarkışla-Sağır Mahallesi yolu trafiğe kapandı.
Bilgi verilmesi üzerine il merkezinden Şarkışla ilçesine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Demir yolu ile mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
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