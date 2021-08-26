Ünlü şarkıcı Tarkan'dan aşı itirafı!
Ünü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşısı olduğunu 'geç oldu temiz oldu' diyerek duyurdu. Tarkan aşı olduğunu duyurduğu paylaşımda öncesinde aşıyla ilgili soru işaretleri olduğunu itiraf etti.
|26 Ağustos 2021 23:28
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Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medyadan koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu.
Instagram hesabı üzerinden aşı olduğu anı paylaşan Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."
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