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27 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

27 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Ağustos 2021 00:02
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27 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmeye ve ortak basın toplantısına katılacak.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum Koordine Merkezi ile Yukarı Mazı, Gökbel, Bozalan, Türkevleri, Osmaniye mahallelerini ziyaret edecek, büyükşehir belediye başkanları toplantısına iştirak edecek.

(Muğla/09.30/16.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/11.00/15.50)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Mustafa Şen ve beraberindeki heyet, parti il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, selden etkilenen Güneysu ve Çayeli ilçelerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/14.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksini, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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