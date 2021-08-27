Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
|27 Ağustos 2021 01:32
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7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 9 uncu maddesinin onaltmcı fıkrası gereğince karar verilmiştir.
26 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
26/8/2021 TARİHLİ VE 4420 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması
MADDE 1- (1) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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