Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borç taksitlerine yapılandırma

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerleşim yerlerinde oluşan mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardaki taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Bu kapsamda, mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki dairelere borçu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden, ödeme süresinin son günü halin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler de dahil olmak üzere birinci taksidin ödeme süresi halin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylardan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar ile; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre, meydana gelen afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 10 uncu maddeleri kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır:

a) Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesi.

b) Rize İline bağlı Güneysıı, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler.

c) Artvin iline bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri.

ç) Osmaniye İline bağlı Merkez ve Kadirli ilçeleri.

d) Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri.

e) Mersin İline bağlı Aydıncık ve Silifke ilçeleri.

f) Adana İline bağlı Aladağ, imamoğlu, KaraisalI ve Kozan ilçeleri.

g) Muğla İline bağlı Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçeleri.

ğ) Kastamonu İline bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri.

h) Sinop İline bağlı Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri.

ı) Bartın İline bağlı Ulus İlçesi.

Mücbir sebep hali ilan edilmiş yerler ve mücbir sebep hali kabul edilen süreler

MADDE 2- (1) 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi ile 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden sonra meydana gelen doğal afetler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden;

a) Düzce İline bağh Akçakoca İlçesinde 6/7/2021 tarihi, Rize İline bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağh Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde 14/7/2021 tarihi, Artvin İline bağlı Arhavi ve Murgul ilçelerinde 22/7/2021 tarihi, Kastamonu İline bağh Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri ile Sinop İline bağh Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ve Bartın İline bağlı Ulus İlçesinde 11/8/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasında (bu tarihler dahil),

b) Osmaniye İline bağh Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri ve Mersin İline bağh Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 28/7/2021 tarihi, Adana İline bağlı Aladağ, İmamoğlu, Karaisah ve Kozan ilçeleri ile Muğla İline bağh Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde 29/7/2021 tarihi, Muğla İline bağlı Menteşe İlçesinde 3/8/2021 tarihi, Yatağan İlçesinde 6/8/2021 tarihi ile 1/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil),

mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

(2) Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri 3 üncü maddede belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

Yeni ödeme süreleri

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.