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Afganistan ile köprüleri atmıyoruz

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Herat Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam edecek. Bugüne kadar bine yakın projeye imza atan TİKA'nın da ofisi açık kalacak.
27 Ağustos 2021 06:15
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Afganistan ile köprüleri atmıyoruz

Altı yıldır Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nı işletme görevini başarılı bir şekilde icra eden Türk askeri yurda dönerken, bu ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları ise görevlerine devam edecek. Bu kapsamda Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Herat Başkonsolosluğu faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca, bugüne kadar Afganistan'da yaklaşık bin projeye imza atan TİKA'nın da ofisi açık kalacak. FETÖ'den Türkiye Maarif Vakfına devredilen 13 okulunda faaliyetlerine devam etmesi beklenirken, Türk Kızılay'ın Kabil'de bulunan daimi temsilciliği görevini sürdürecek.

TEKNİK DESTEK GÜNDEMDE

Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesinde bundan sonraki süreçte sivil Türk yöneticilerin yer alması ve teknik destek verilmesi gündeme geldi. Ayrıca, yaklaşık 100 kadar Türk askerinin de Afganistan'daki Türk temsilciliklerini koruma görevini üstleneceği belirtiliyor. Türkiye'nin NATO çerçevesinde yürüttüğü Afganistan misyonu sona ererken, uzmanlar ise Ankara- Kabil hattında siyasi, ekonomik ve askeri iş bilirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtiliyor. Gazetemize konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ "Afganistan'la köprüleri atmıyoruz. Biz, bunun sadece askeri bacağını Taliban'ın talebi ve mevcut anlaşmaların gereği üzerine askıya aldık. Bu çekilmeyi, 'Afganistan ile bütün ilişkiler bitti, askeri, siyasi, ekonomik ilişkiler olmayacak' gibi görmemek lazım. ABD'nin Katar'da Taliban ile yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine getiriyoruz. Biz de NATO kapsamında Afganistan'a gitmiştik ve bu anlaşma şartları çevresinde geri çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEHMETÇİK ANLAŞMA İLE BÖLGEYE YİNE DÖNEBİLİR"

Afganistan'da yeni yönetimle Libya modeli uygulanabileceğini söyleyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ "Türk askerinin, Afganistan'dan çekilip, NATO misyonu dışında yeni bir anlaşma ile varlık gösterebileceğini değerlendiriyorum. Buna 'geçici tahliye' diyorum çünkü Mehmetçik oraya yine dönecektir. Önümüzdeki süreçte Afganistan'da taşlar yerine oturduktan sonra, Libya ile Türkiye arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Anlaşması'nın bir benzeri Afganistan ile de imzalanabilir. Çünkü 40 yıldır iç savaşla yaşayan Afganistan halkı yorgun. Ülkenin yeniden düzene girmesi, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için bir ağabeye ihtiyacı var. Bunun için de Türkiye ön plana çıkıyor. Birçok ülkenin Afganistan'la ilgili gizli gündemi var, bir tek bizim gizli ajandamız yok" diye konuştu.

TAHLİYE BUGÜN TAMAMLANACAK

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerini taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya iniş yaparken tahliyelerin bugün tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'dan hareket eden uçaklarla iki tahliye seferi daha planlanıyor.

Tahliye sürecinde Pakistan, Tacikistan gibi Afganistan'a komşu ülkelerle iş birliği yapıldı. Mehmetçik, önce İslamabad'a oradan THY uçağıyla Ankara'ya geldi. MİT, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlığı güçlü şekilde koordine oldu, Ankara'ya anlık bilgi verildi. Son bir haftada tahliye ihtimaline yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Sahadaki gerçeklik değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çekilme başladı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksamadan uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bu ülkede görev yapan 120 Azerbaycan askerinin, hava yoluyla Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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