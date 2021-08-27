Bolu'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

ADALET BAKANLIĞI VE DİYANET PERSONELİNE TAZMİNAT VE EK ÖDEME ZAMMI Toplu sözleşmenin hizmet kolları mutabakat metninde yer alan hükümlere göre Adalet Bakanlığında çalışanların özel hizmet tazminatları Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan oranında artırılmıştır. Bu düzenleme minimum brüt olarak 130 TL anlamına gelmektedir. Din hizmetleri sınıfında yer alan imam hatip ile müezzin kayyımların ek ödemeleri ise %5 oranında artırılmıştır. Bu artırım ise brüt olarak 89 TL zam anlamına gelmektedir.