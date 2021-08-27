Tahliyenin perde arkası: Yeni köprüler kuruluyor

NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini 6 yıldır sağlayan Türk askerinin tahliyesine yönelik kararın alınmasının ardından ilk uçak Türkiye'ye geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personelinin ülkede hızlı değişen dengeleri doğru analiz ederek Ankara'ya anlık bilgilendirme yaptığı ve son gelişmeler ışığında 'realist' unsurların değerlendirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliyelerin başladığı öğrenildi.

ABD, İngiltere ve bölge ülkelerinin yanında Afganistan'daki tüm aktörlerle temas kuran Ankara, her ihtimali göz önüne alarak gerekli hazırlıkları yaptı. Tahliye olasılığına yönelik çalışmaların da son bir haftada yoğunlaştığı bilgisine ulaşıldı.

AKSAKLIK YAŞANMADI

Tevdi edilen her görevde olduğu gibi Kabil Havalimanı güvenliğini de başarıyla sağlayan Türk askerinin tahliyesinde 'Koca Yusuf' olarak bilinen A-400M tipi ağır nakliye uçakları görev yapıyor. Vatandaşların tahliye sürecinde olduğu gibi Mehmetçik'in yurda dönüşünde de Pakistan, Tacikistan gibi bölge ülkeleriyle işbirliği yapıldı.

Askerin de içinde olduğu 345 yolcuyu taşıyan THY'ye ait ilk uçak Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan kalkarak dün Ankara'ya iniş yaptı, ardından İstanbul'a devam etti. Her duruma hazırlıklı olan Türk yetkililerin özeni sayesinde tahliye planı aksaklık yaşanmadan uygulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) havalimanında bulunan teçhizat ve ekipmanının da 31 Ağustos'a kadar Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefon konuşması yapan Çavuşoğlu'nun bu görüşmesinde de Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi. Çavuşoğlu, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile de görüşme gerçekleştirerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.

AFGAN HALKI İSTEDİĞİ SÜRECE YANLARINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetler'in bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi. Paylaşımında Çelik, "Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor.

Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI NEYDİ?

Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevinin sürdürülmesi için Türkiye; ABD ile yaptığı müzakerelerde diplomatik, mali ve lojistik destek konusunda şartlar öne sürdü. Türkiye'nin şartları arasında havalimanında 150 civarı ABD askerinin Türk askeriyle kalması, ABD'nin büyükelçiliğinin korunması için bırakacağı güvenlik yapılanmasının havalimanı ile entegre edilmesi gibi hususların olduğu kaydediliyor.

Taliban'ın da "ülkede hiçbir yabancı gücün bulunmayacağı" vurgusu yaptığı, bu nedenle herhangi bir ülkenin askeri varlığını istemediği, özellikle Türkiye'ye yönelik bir tepkisinin olmadığı kaydediliyor.

BETÜL USTA