Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor

Başkan Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" şiarıyla hareket eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ankara-Sivas, Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışını 4 Eylül cumartesi günü yapacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği açılış töreni kapsamında temeli 2008'de atılan Ankara-Sivas ile temeli 2012 yılında atılan Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışının aynı gün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

SİVAS-ANKARA ARASI 2 SAATE DÜŞECEK

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 eylülde hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas hattı ile kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate düşecek.

Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında Yozgat'a yeni bir YHT garı da yapılıyor.

Ayrıca projede kapsamında 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşaa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.

KONYA-KARAMAN HATTI DA AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmını da 4 eylül cumartesi günü hizmete açacak.

Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 kilometre/saat hıza uygun hızlı tren hattı, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin, Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması sağlanacak. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak.

Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecek. Çalışmalar kapsamında, Konya-Karaman kesiminde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli hale getirildi.

Sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Demir yolunda, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi inşa edildi. Proje ile Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

2023'TE DEMİRYOLU AĞI 16 BİN 675 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Türkiye, Çin'den Avrupa'ya giden Demir İpek Yolu'nun en önemli ülkesi konumunda bulunurken, 2020 yılında ilan edilen "Demiryolu Reformu" kapsamında, 2023'te yatırımlardaki demiryolu oranının yüzde 60'a, demiryolu ağının ise 16 bin 675 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Demiryolları üzerinde faaliyet gösterecek araçları ve demiryolu modernizasyonuna ilişkin yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitesini genişletmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için başlatılan bu reform ile Türkiye genelinin hızlı tren ağları ile donatılması hedefleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK