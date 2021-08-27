https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay cinsel içerikli mesajları delil saydı, kocayı haksız buldu

Yargıtay, boşanma davalarında emsal oluşturabilecek bir karara daha imza attı. Süreç, kadının, kocasının cep telefonundaki başka kadınla olan cinsel içerikli yazışmalarını görmesiyle başladı. Gizlice ekran görüntülerini aldı. Ardından da boşanma ve tazminat davası açtı. Ancak koca, boşanma ve tazminat davasını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi delillerin usulsüz elde edildiğini belirterek ret verdi. Kadın da kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal olabilecek bir karara imza attı. Boşanma davasında kullanılan ekran görüntülerinin "Erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez" diyerek kadını haklı buldu.
27 Ağustos 2021 08:12
+Aa- Yazdır
Yargıtay cinsel içerikli mesajları delil saydı, kocayı haksız buldu

İlk derece mahkemesinin yaptığı yargılama sonucunda boşanmaya sebebiyet veren olaylarda "Cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda" bulunan davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek tarafların boşanmalarına karar verildi. Aynı zamanda mahkeme davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata da hükmetti. Erkek kararı temyiz ederek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

BAM DELİLLER HUKUYA AYKIRI

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gelen karar ise delillerin usulsüz alındığı belirtilerek bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, erkeğe yüklenen kusura ilişkin hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan erkeğin rızası dışında hukuka aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle erkeğe kusur olarak yüklenen bu unsurun gerçekleşmediği belirtildi. Aynı zamanda kusursuz olan erkeğin de Türk Medeni Kanunu'na göre tazminatla sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle erkeğin istinaf talebi kabul edilerek kadının tazminat talepleri reddedildi.

KADIN, DOSYAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Eşine boşanma davası açan ve tazminat isteyen kadın, Bölge Adliyesinin boşanma davasındaki tazminatları iptal etmesi üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise usulsüz elde edilen delille ilgili boşanma davalarında emsal gösterilebilecek bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararından davacı kadın tarafından, eşinin telefonundaki sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemeyeceğine hükmetti.

Kararda, "davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır" denildi. Yargıtay, bu bağlamda istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince, davacı kadın tarafından sunulan bu delilin de dikkate alınarak hüküm kurulmasını isteyerek kararın bozulmasına karar verdi.

YASALARA AYKIRI

Türk Hukuk sisteminde temel kaide, hukuka aykırı delillerin ispat vasıtası olarak kullanılamayacağı belirtiliyor. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189. Maddesinin 2. Fıkrasına göre "Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz" denilirken, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 206. Maddesinin 2. Fıkrasında ise "Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolacağı" ifade ediliyor.

Aynı doğrultuda, Anayasa'nın 38. Maddesinin 6. Fıkrasında "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez." ibaresi yer alıyor. Hukuka aykırı olarak gizlice elde edilen ses, video ve görüntü kaydı çoğu zaman suç teşkil ederken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenen normlardan birini ihlal ediyor. En çok boşanma ve ceza davalarında karşılaşılan hukuka aykırı delillerle ilgili Yargıtay'ın özellikle boşanma davalarında esneklik tanıyabileceği belirtiliyor.

Halit Turan
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
27 Ağustos 2021 07:15		 Yargıtay yeni binasına taşındı
26 Ağustos 2021 18:30
Doktor ile tartışan Savcıya, kovuşturmaya yer olmadığı kararı
26 Ağustos 2021 17:42		 Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli serbest bırakıldı
26 Ağustos 2021 17:30
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı
26 Ağustos 2021 16:19		 Başörtülü akademisyene saldırın zanlının tutukluluğu devam edecek
26 Ağustos 2021 13:51
AYM: Yaptığı haber nedeniyle ceza alan gazetecinin hakkı ihlal edildi
26 Ağustos 2021 11:35		 Hakime Hanım hakkında yapılan boşanma haberine tazminat cezası
26 Ağustos 2021 11:33
Başsavcılık'tan, RTÜK Başkanı hakkında suç duyurusuna takipsizlik
26 Ağustos 2021 10:34		 AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat
26 Ağustos 2021 09:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - 'Yavaş, göreve geldiğinden bu yana 6 bin 500 işçi aldı'09:42 - Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!09:41 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:30 - Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı09:30 - Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi
09:28 - Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı09:22 - Jandarma'da 'mahrem yapılanma' soruşturmasında 41 gözaltı09:15 - Öldürdüğü kocasından hamile kalmış09:13 - Yedi emin taksiyle doldu09:03 - Almanya'da skandal! Atatürk afişine büyük tepki yağıyor09:00 - Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
08:48 - Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,08:42 - Okullar açılıyor: Bir okul çantası kaça doluyor?08:32 - Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi08:22 - Belediyeler hayvansever lobisinden korkuyor!08:20 - Tahliye edilen Türkiye vatandaşları: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık
08:13 - Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı
Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi
Öldürdüğü kocasından hamile kalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çığlık atmak 2
anlatılanları anı bölümüne aktarma 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 2
senin yolun yol değil 1
tuvalet kağıdı 2
turkovac 2
eylül 4
kendinle barışık olmak 3
elektrik bakım ve onarım çalışması 1
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 6
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam