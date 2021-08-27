Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sisteminde gereksiz harcamaları önlemek ve kaliteyi artırmak için tedavi ve ameliyatlarda denetim sistemi başlatıldı. Türkiye'de bu sistemin uygulandığı ilk ve tek hastane olduklarını dile getiren başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Biz hastanemizde yaptığımız bu konsey uygulamalarıyla hekimlerin ve hastaların denetlenebileceğini gösterdik, hekimlerimiz de bu uygulamadan çok memnun kaldı.

Tedavi veya ameliyat yöntemi denetimiyle hasta için en doğru tanıyı en hızlı şekilde koymayı sağladık. Yapılan konseyler sonucunda Ekim 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arası konseye çıkan bin 511 hastadan 720'sine ameliyat dışı karar çıktı. Yani hastaların yüzde 48'i ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edildi. Bu çok ciddi bir rakam" dedi. Sağlık sisteminde 2004'ten bu yana ciddi devrimler yapıldığını vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, sağlıkta kaliteyi artırmak için geliştirdikleri "provizyon sistemi" projesini SABAH'a anlattı. İşte özetle söyledikleri:

ÖNCELİK HASTAYI VE HEKİMİ KORUMAK

Bu projeyi 2015'ten bu yana hayata geçirme hayalim vardı. Bu fikrimizi bakanlığa iletince hastanemizde bu çalışmayı yapmak için izin verildi. Hemen Haziran 2020'den itibaren konseylerimizi oluşturduk ve bu sistemi şu anda hastanemizde bütün branşlarda uyguluyoruz. Bakanlığımızın isteği üzerine kendilerine sunum yaptık. Bu konseylere ilk önce özellikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlardan başladık ama şu anda genelleştirdik.

Sağlık sisteminde yeni devrimlere ihtiyaç var. Kamuda yaşanan denetim eksikliğinden dolayı tedavi esnasında hekimle hasta karşı karşıya kalıyor. Bir hekim bir ameliyat önerdiğinde kamu bu ameliyatı denetlemiyor. Tedavi ve ameliyat yöntemi denetimi ve sağlıktaki değer artışı için yapılacak uygulamalar, hem hastanın hekime ve sağlık sistemine olan güvenini artırır hem de hekimin hastayı daha fazla sahiplenmesini sağlar.Bu konseyleri oluşturma amacımız, öncelikle hastayı ve hekimi korumak.

GEREKSİZ MALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Sağlık harcamaları her hastanede standart değil.Mesela malzeme kullanımında aynı ameliyat farklı fiyata çıkabiliyor, bunun denetlenmesi lazım. Gereksiz, aşırı, hatalı tedaviler ve ameliyatlar ile sağlık harcamaları arttı. Doktor istediği, düşündüğü tedaviyi hastasına teklif ediyor, uyguluyor, malzeme kullanıyor. Aşırı ve gereksiz tetkik istenebiliyor. Biz burada gereksiz sağlık harcamalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz.

HASTANIN BRANŞLAR ARASINDA DOLAŞMASINA GEREK KALMIYOR

Başhekimliğimizin onayı ile hastalar ameliyat listesine yazılıyor. Böylece hasta hakkında, branşlar arasında dolaşmasına gerek kalmadan en hızlı ve doğru tanı konuluyor."

HEDEF KAMUDA PROVİZYON SİSTEMİ

Bu olumlu sonuçlardan bütün hekim ve hastalamızın faydalanması ve sağlık sistemimizde kalitenin daha da artması için SGK ve Sağlık bakanlığımızın kamuda provizyon sitemine bir an önce geçmesini arzu ediyoruz.

DİLAN KAYA