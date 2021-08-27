Belediyeler hayvansever lobisinden korkuyor!

Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında köpekten korkarak kazaya neden olan ve hayatını kaybeden Adana'da yaşayan küçük Arda'nın olayında kişi ve kurumların sorumluluğunu ele aldı.

Tezel yazısında:

Kaza anının videosunu izledim. Bence yetişkin bir insan da o büyük köpeklerden korkup yola çıkabilirdi. Zaten yetişkinlerin öldüğü köpek saldırıları da var. Şehrin ortasında köpek sürülerinin parçaladığı insanlar da var! Var da var!

Sözde hayvanseverler beni hayvan düşmanı ilan etse de başıboş köpek sorununu sık sık yazıyorum. Bu sorunla ilgili yazı ve haberler, '16. Daire' olayındaki kadar ilgi ve destek görmüyor. Arda'ya saldıran '16. Daire' olayında üzüldüğümüz köpek de olabilirdi!

Köpeklerin de suçu yok onlar doğası gereği hareket ediyorlar, muhtemelen Arda'yı tehdit olarak gördüler.

Modern gelişmiş ülkelerin sokaklarında başıboş köpek göremezsiniz. Hemen alınıp barınağa koyulur. Başıboş köpek sorununun çözülmesindeki en büyük engel sözde hayvansever lobisi! Belediyeler, sosyal medyadaki güçlü hayvansever lobisinden linç yemekten korktukları için başıboş köpeklere çözüm üretmiyorlar. Köpekleri toplayıp komşu belediyenin sokaklarına bırakmak gibi komik taktikler uyguluyorlar.

Bu noktada artık devletin harekete geçip başıboş köpek sorununu çözmesi gerekiyor. Barınak sayıları arttırılmalı, kısırlaştırma yaygınlaştırılmalı. Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz. Arda sizin de çocuğunuz olabilirdi!