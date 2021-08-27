Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
|27 Ağustos 2021 08:32
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bot ve toplam 23 personelle Sarıyer sahil şeridinde dün kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Sabah saat 07.00'de yapılan denetimde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi. Denetimde bir araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına da el konuldu. Kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Denetim yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakıldı.
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