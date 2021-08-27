Okullar açılıyor: Bir okul çantası kaça doluyor?

Veliler çocuklarının okulda kullanacağı forma, çanta, kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları tamamlamak için bugünlerde market ve kırtasiyecilerle forma satan mağazaların yolunu tutuyor. Yaklaşık 2 senedir uzaktan eğitim gören ve bu süreçte büyüyen çocuklar için ihtiyaç listesinin ilk sırasında okul forması yer alıyor.

Hürriyet'ten Seda Nur Başpınar'ın haberine göre önceki senelerde forma iki sene üst üste giyilebiliyordu. Ancak iki sene önce alınan formalar fazla giyilmediği için yeni kalsa bile geçen zamanda çocuklar büyüdüğünden artık kullanılamaz hale geldi. Özellikle 1'inci sınıfın ilk dönemi okula gidip, 6 Eylül'de 3'üncü sınıfa başlayacak olan öğrencilerin formaları kullanılamadan küçüldü.

Geçtiğimiz eğitim dönemine oranla formaların fiyatları arttı. İstanbul'un Fatih semtindeki mağazalarda fiyat artışı yüzde 30'u bulurken, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane gibi semtlerde bu oran yüzde 10-15 arasında değişiyor. Mağaza sahipleri ve üreticiler fiyatlardaki artışı dolar ve Euro kuruna bağlı olarak kumaş fiyatlarının da artmasına bağlıyor.VELİLER MESAİ HARCIYOR

Zincir marketlerde satılan kırtasiye malzemeleri ile kırtasiyecilerdeki malzemelerin fiyatlarını karşılaştırarak en ucuz şekilde okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler bunun için yoğun bir mesai harcıyor. Veliler defter, kalem gibi ihtiyaçlarını marketlerden alırken boya kalemlerinde tercihleri belirli markaların daha kolay bulunduğu kırtasiyeler oluyor.

KIRTASİYECİLER DERTLİ

Kırtasiyeciler ise tüm okul malzemelerini satan zincir marketlerden yakınıyor. Kırtasiyeciler, zincir marketteki kırtasiye ürünlerinin satışı nedeniyle kendi işlerinin oldukça düştüğünü ve kiralarını dahi ödeyemeyecek duruma geldiklerini anlatıyor. Kırtasiyeciler marketlerde bu ürünlerin satılmasının yasaklanmasını isterken böyle giderse teker teker kapılarına kilit vurulacağını söylüyor.

OKUL ÇANTASI KAÇ LİRAYA DOLUYOR?

Okul çantasını doldurmanın maliyeti hem sınıfa hem de ürün kalitesine ve nereden alındığına bağlı olarak 310-2 bin lira arasında değişiyor. Bu tutara forma, ayakkabı, eşofman gibi ürünler de dahil. Özellikle spor ayakkabı, en pahalı ürün olarak öne çıkıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerindeki kırtasiyeleri, zincir marketleri ve e-ticaret sitelerini ziyaret ederek yaptığımız araştırmayla ortalama fiyatları listeledik:

- Okul forması: 70-120

- Spor ayakkabı: 60-1000

- Sırt çantası: 30-200

- Beslenme çantası: 30-110

- Kalem kutusu: 4-70

- Defter: 5-35

- Resim defteri: 7-30

- Müzik defteri: 5-35

- Kuru boya kalemi (12 renk): 20-40

- Pastel boya (12 renk): 15-50

- Sulu boya (12 renk): 15-50

- Guaj boya (10 renk): 15-45

- Resim Fırçası: 3-15

- Kurşun kalem: 1.5-3

- Silgi: 1.5-6

- Kalemtraş: 2-8

- Oyun hamuru (6 renk): 15-55

- Su matarası: 14-50

- Cetvel: 8-45

- Makas: 5-30

- Yapıştırıcı: 10-25

- Karton, el işi kağıdı: 5-25

- Ataş: 5-10

- Toplam: 316-2.057