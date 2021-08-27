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Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
27 Ağustos 2021 08:48
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İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır şoförü İsmail Y'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yola dökülen amonyum nitratın temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım, jandarma ve polis ekiplerince kontrollü sağlanıyor.
DHA
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