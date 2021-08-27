https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yedi emin taksiyle doldu

İstanbullular taksicilerin kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.
27 Ağustos 2021 09:13
+Aa- Yazdır
Yedi emin taksiyle doldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin taksicilere yönelik denetimleri ise sıklaştı. Denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, yediemin otoparklarına çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı" dedi.

'1000 YENİ TAKSİ' TEKLİFİ YİNE REDDEDİLDİ

İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 8'inci kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi ise yine reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuşmasında "İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı bin 207 kişi, İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. Taksi başına düşen kişi sayısı İzmir'de İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla ama İzmir'de hiç taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "İstanbul'da taksilerin yüzde 85'inde İBB'nin monte ettiği İTAKSİ mevcut. Bizi engelleyen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu kullanmak için İBB Meclisi'ne teklif sunduk, teklif iade edildi" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Serdar Yücel de, "İBB bütün taksilerin ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi büyük olacak" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
27 Ağustos 2021 09:58		 Güne başlarken döviz fiyatları
27 Ağustos 2021 09:35
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
27 Ağustos 2021 07:48		 SunExpress'ten iç hat uçuşlarında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu
27 Ağustos 2021 06:50
Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borç taksitlerine yapılandırma
27 Ağustos 2021 02:53		 Yediemin otoparkları taksilerle doldu
26 Ağustos 2021 19:22
Öğrenci Kenti'nde, kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
26 Ağustos 2021 18:50		 Borsa günü düşüşle tamamladı
26 Ağustos 2021 18:16
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
26 Ağustos 2021 18:08		 Dolar günü 8,39 TL'den tamamladı
26 Ağustos 2021 17:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Memurların 5434 veya 5510 sayılı kanunlara tabi olmasını belirleyen kritik dönemler09:58 - Borsa güne yükselişle başladı09:55 - Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama09:45 - 'Yavaş, göreve geldiğinden bu yana 6 bin 500 işçi aldı'09:42 - Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:30 - Bem-Bir-Sen 6. dönem toplu sözleşmede önemli kazanımlara imza attı09:30 - Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi09:28 - Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı09:22 - Jandarma'da 'mahrem yapılanma' soruşturmasında 41 gözaltı09:15 - Öldürdüğü kocasından hamile kalmış09:13 - Yedi emin taksiyle doldu
09:03 - Almanya'da skandal! Atatürk afişine büyük tepki yağıyor09:00 - Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi08:48 - Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,08:42 - Okullar açılıyor: Bir okul çantası kaça doluyor?08:32 - Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
08:22 - Belediyeler hayvansever lobisinden korkuyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kovid'den ölen doktor, 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Parayı veren alıyor! Test yapmadan 'negatif' raporu
Konya - Aksaray yolunda katliam gibi kaza: 6 kişi öldü,
Ücretli öğretim görevlisi istihdamında usul ve esas yok!
Ülke geneline kavurucu sıcaklar geliyor - Haritalı
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülüyor: 4 Eylül'de açılıyor
AYM, hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti
Bu hastanede ameliyata konsey karar veriyor. %48'i reddedildi
Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı
Öldürdüğü kocasından hamile kalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğmelere abanan insan 4
Biraz hüzün kokmalı insan 1
turkovac 2
simetri 4
en sevilen bilgisayar oyunu 2
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
dengesiz 1
taş devri 1
kanal tedavisi 3
elektrik bakım ve onarım çalışması 1
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam