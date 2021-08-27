Jandarma'da 'mahrem yapılanma' soruşturmasında 41 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|27 Ağustos 2021 09:22
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