Hacamat ve sülük tedavisi gören kadın soluğu hastanede aldı
|27 Ağustos 2021 09:28
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Şehremini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti. İçeri giren polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat için kullanılan bardaklar olduğunu belirledi. Ayrıca buzdolabının içinde, tedavide kullanılan sülükler ile zeytin gibi gıdalara rastlandı. Evde bulunan 2 kişi polis merkezine götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, daire Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de inceleme başlattığı öğrenildi.
'ANNE BEN ÖLÜYORUM'
Yaşadıklarını anlatan E.B., "Zilinde 'sağlıkçı' yazıyordu, şüphe ettim. Yine de deneme amaçlı yaptırdım. Özel bir hacamat tedavisi ve sülük tedavisi diyerek özel bölgeme yaptırmak istedim. Canımın yandığını hissettim bir de jilet attı. Sülük yapışmayınca jilet atıyormuş kan gelsin diye. Özel bir araçla evime gidiyordum, ayakta duramayacağımı anladım. Eve gidince banyoya girdim, çok kan aktı. 'Anne ben ölüyorum' dedim, sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Doktor bana çok kızdı 'Böyle bir şey imkansız, neden yapılıyor? Özel bölgeye zaten sülük tedavisi yapılmaz. 24 saat kanınız durmaz, bunun için müşahedede kalmanız gerekiyor' dedi. Ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa yaptırdım ve de son olmuş oldu" ifadelerini kullandı.
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