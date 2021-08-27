Mehmet Ceyhan'dan her şeyi tersine çevirecek açıklama
|27 Ağustos 2021 09:55
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Ceyhan, "Delta varyantı durumu değiştirdi. Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor" ifadesini kullandı.
'SALGINI SADECE AŞI İLE YAVAŞLATAMAYIZ'
Okulların yüz yüze açılacağı 6 Eylül tarihi yaklaşırken öğretmenlerin aşılanarak salgının çocukların korunacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Ceyhan, "Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız. Aşı toplumun yüzde 80'ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz" uyarısını yaptı.
Delta bulaşını engellemek için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Ceyhan, okullarda yüz yüze eğitime geçilmemesini, uzaktan eğitime devam edilmesini önerdi.
Mehmet Ceyhan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
DELTA VARYANTI DURUMU DEĞİŞTİRDİ
Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor.
Bu nedenle öğretmeni aşılayıp çocukları koruma düşüncesi yanlış. Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız.
Aşı toplumun yüzde 80'ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz.
Yani kısa sürede vaka sayısını kısıtlamalar (kapanma değil) ve bireysel önlemler ile, salgını sonlandırmayı aşı ile başarabiliriz.
Aktif vakalar artıyor. Okullar açılacak ve toplu taşıma araçları, iş yerleri kalabalıklaşacak.
Vakit geçirmeden iş yerlerinde esnek çalışma, kademeli mesai ve gerekiyorsa vardiyalı çalışma düzenine geçilmelidir. Okullarda, restoran ve kafelerde fiziki koşulların sağlandığı denetimlerle garanti edilmelidir.
Okullarda online eğitim de devam etmelidir.
Aşılama oranları aşılama sayısı hedef nüfusa değil, toplam nüfusa bölünerek verilmelidir. Aksi takdirde gerçekten yüksek görünen aşı oranları aşı reddine olumsuz katkıda bulunacaktır. Örneğin 2 doz alı oranı yüzde 57,8 verilmektedir ancak gerçek oran yüzde 42'dir.
Aşılılarda hastalık genellikle daha az belirtiyle seyrettiği için vaka sayımız da olduğundan düşük görülmektedir.
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