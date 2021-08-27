Sözleşmelilere kadroda ilk toplantı tarihi belli oldu!
|27 Ağustos 2021 09:42
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Milli Gazete'de yer alan habere göre; Memur ile hükümet arasında sürdürülen toplu görüşme süreci yapılan anlaşma ile nihayete erdi. Enflasyon değerinde yapılan zam bir yana, yüz binlerce sözleşmeli memurun beklediği mutlu haber ise sadece umuda kaldı. 2013 yılından bugüne ara ara gündeme gelen ve giderek sayıları yükselen 520 bin sözleşmeli memurun kadro sorunu, bu toplu görüşme masasında da çözüme kavuşturulamadı.
2022 YILI KRİTİK
6'ncı toplu sözleşme tebliğinde sözleşmelilere ilişkin çalışma yapılacağı bilgisi yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 52'nci maddede yer alan bilgiye göre 'Kam kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır' ifadeleri kullanıldı.
İLK TOPLANTI BAHAR AYLARINDA
Yetkili konfederasyon başta olmak üzere bütün sendikaların bütün hizmet kollarında tek talebi konumuna gelen sözleşmeli personele kadro konusunun sözleşme tutanağında bir madde ile yer alması yüz binlerce personelin umudunu geleceğe bırakmasına sebep oldu. Başta sözleşmelilere kadro sorunu ile ek göstergenin 3600'e çıkarılması konusunun 2022 yılına ötelenmesi, sorunun çözümüne yönelik nasıl bir tavır alınacağına ilişkin ilk beklentiyi de böylece ortaya koydu.
Toplu sözleşme maddesine göre 2022 yılı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili sendikalar tarafından ortak bir çalışma grubu kurulacağı ve bu çalışma grubunun yıl içinde sürece ilişkin talepleri görüşeceği belirtiliyor. Çalışma grubunun ne zaman kurulacağı şu an bir muamma iken, beklentinin bahar aylarında ilk toplantısı yapması yönünde.
TAM KADRO MU, BAŞKA BİR STATÜ MÜ BELLİ DEĞİL
Sözleşme sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ifadeleriyle 3+1 şeklinde bir ilkesel tutumun benimsendiğinin deklare edilmesi kararı, gelecekte de sözleşmeli personel statüsünün devam edeceği ancak mevcut sözleşmelilere ilişkin temel bir statü durumunun ortaya konacağı yönünde değerlendiriliyor. 3+1 şeklinde bir çözüm önerisine sendikaların ne diyeceği şimdilik bilinmiyor, ancak geçmiş de sözleşmeli statülerin hepsine karşı oldukları bilinen bir gerçek. Mevcut sözleşmeliler için özlük hakları ve tayin, terfi durumlarına yönelik bir çalışmanın kadro ile nihayete erdirilmesinin gelecek seneye bırakılması siyasi iktidarın seçimlere yönelik bir yatırımı olduğu şeklinde de yorumlandı.
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