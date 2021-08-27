'Yavaş, göreve geldiğinden bu yana 6 bin 500 işçi aldı'
|27 Ağustos 2021 09:45
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Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Yavaş'ın göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 500 çalışanı işten çıkardığını, 6 bin 500 kişiyi de işe aldığını açıkladı.
Toruntay "Mansur Yavaş işçi çıkarmadığını beyan etti. Ancak 500'e yakın kişiyi ekmeğinden etti" dedi. Birçok personelin de sürüldüğünü ifade eden Toruntay, "Belka şirketinde 7 bin çalışandan pandemi döneminde sadece 37 kişi ücretsiz izne çıkarılmıştı. 30 Haziran itibarıyla 13 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı.
6 bin çalışanın olduğu BUGSAŞ şirketinde ise, içerisinde temsilcimiz Pınar Ercan'ın da olduğu toplam 10 kişi ilk olarak ücretsiz izne çıkarıldı ve daha sonra iş akitleri feshedildi" dedi. Sipahi ise, "Haklarını arayan 3 işçiyi, bütün haklarını gasp ederek işten çıkardılar. İşçiler, sendikal baskıya maruz kaldı" diye konuştu.
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